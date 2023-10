FC Barcelona baalt van besluit Chelsea over gewilde Ian Maatsen

Donderdag, 19 oktober 2023 om 15:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:48

Chelsea heeft besloten een clausule in het contract van Ian Maatsen te lichten, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano donderdagmiddag in navolging van The Standard. Dat houdt in dat Maatsen tot medio 2025 vast komt te liggen op Stamford Bridge. Bij Chelsea, dat het nieuws nog niet heeft bevestigd, ligt Maatsen momenteel nog tot medio 2024 vast. Met de aanstaande contractverlenging vist onder meer FC Barcelona, dat volgens Sport interesse heeft, achter het net.

Maatsen was vorig seizoen één van de steunpilaren in het elftal van Burnley, dat onder leiding van manager Vincent Kompany overtuigend kampioen werd in de Championship. Met vier goals en zes assists had Maatsen een aanzienlijke aanvallende bijdrage voor een verdediger.

Burnley huurde Maatsen van Chelsea, waar hij sinds de zomer van 2018 onder contract staat. Maatsen doorliep verschillende jeugdelftallen bij de Londenaren en klopte op de deur bij het eerste, maar gezien de concurrentie was er vorig seizoen nog geen plaats voor de linkervleugelverdediger.

Zijn goede prestaties leverden hem vorige zomer andermaal serieuze interesse op van Burnley, dat hem langer op Turf Moor wilde houden en een huurvoorstel met verplichte optie tot koop van ongeveer 36 miljoen euro deed bij Chelsea. The Blues accepteerden het voorstel, maar Maatsen wilde voor zijn kans gaan bij Chelsea en liet de deal stuklopen. Ook West Ham United had serieuze interesse in Maatsen, maar doordat the Hammers er niet in slaagden Aaron Cresswell te verkopen, viel ook die deal in het water.

Dit seizoen verloopt echter nog niet helemaal zoals Maatsen zal hebben gehoopt. De verdediger startte deze jaargang nog niet in de basis in de Premier League. Wel mocht hij zes keer invallen, goed voor een totaal van 83 speelminuten. In de EFL Cup gunde manager Mauricio Pochettino hem wel de nodige speeltijd: zowel tegen AFC Wimbledon (90 minuten) als Brighton & Hove Albion (74 minuten) stond hij aan de aftrap.

De 21-jarige Maatsen ondervindt op de linksbackpositie hevige concurrentie. Levi Colwill, sinds vorige week Engels international, is de nummer één onder Pochettino. Daarnaast heeft de Argentijnse manager ook de beschikking over Ben Chilwell en Marc Cucurella. Desondanks heeft Maatsen er nog altijd vertrouwen in dat hij op termijn meer speeltijd krijgt bij zijn club. Ook Chelsea heeft baat bij de contractverlenging, daar het een sterkere onderhandelingspositie heeft als Maatsen de komende jaren toch besluit voor een nieuwe uitdaging te willen gaan.

FC Barcelona

Door zijn reserverol heeft Maatsen al de aandacht getrokken van andermaal West Ham en Burnley. Het Spaanse Sport meldde eerder ook dat Barcelona aan Maatsen denkt als versterking voor de verdediging. De Catalaanse grootmacht had gehoopt in januari de gesprekken te kunnen starten met Maatsen, die als opvolger van Marcos Alonso naar het Spotify Camp Nou zou moeten komen. Alonso's contract loopt aankomende zomer af, al heeft Barcelona wel een optie in zijn contract bedongen om de samenwerking met een jaar te verlengen.