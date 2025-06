Lamine Yamal lijkt te hopen dat FC Barcelona toptransfer snel rond maakt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lamine Yamal, die lijkt te hopen dat een goede vriend spoedig bij FC Barcelona tekent.

Yamal plaatst op Instagram Stories een foto van hemzelf met Nico Williams terwijl het duo een doelpunt van Spanje viert. Het tweetal speelt al enige tijd samen in de Spaanse nationale ploeg en daarbij is een goede band ontstaan tussen de jonge vleugelspelers.

Spanje veroverde in 2024 de Europese titel, met hoofdrollen voor Yamal en Williams. Een jaar later werd de finale van de Nations League bereikt. Het team van bondscoach Luis de la Fuente was in de strafschoppenserie niet opgewassen tegen Portugal (5-3), na een 2-2 gelijkspel na 120 minuten.

Williams heeft zich bij Athletic Club en Spanje in de kijker gespeeld van Barcelona. De aanvaller was vorig jaar al op weg naar de Catalaanse grootmacht, maar inschrijvingsproblemen zorgden ervoor dat de transfer uiteindelijk afketste.

Overig

Een jaar later is de situatie geheel anders. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Sport vond donderdag in een hotel in de Catalaanse hoofdstad een ontmoeting plaats tussen Deco, de sportief directeur van Barça, en Félix Tainta, de zaakwaarnemer van de aanvaller van Athletic Club.

De komst van Williams staat daarmee plots weer hoog op de agenda. Transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft inmiddels bevestigd dat het overleg daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Williams heeft bij Athletic een gelimiteerde afkoopsom van 62 miljoen euro in zijn contract staan en kan rekenen op serieuze belangstelling uit het buitenland. Zowel Arsenal als Bayern München hebben volgens Sport concrete interesse en zouden bereid zijn om zijn clausule te lichten. Williams zelf geeft echter de voorkeur aan een langer verblijf in LaLiga.