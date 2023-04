Favoriete bestemming van Bellingham onthuld: ‘Hij wil maar naar één club’

Vrijdag, 28 april 2023 om 12:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:16

Jude Bellingham zou zijn carrière het liefst vervolgen bij Real Madrid, zo heeft Harry Redknapp onthuld in de podcast Beyond the Pitch. De voormalig manager van West Ham United en Tottenham Hotspur heeft een bron gesproken die 'heel dicht bij Bellingham staat'. Liverpool, Manchester City en Chelsea, die ook in de race zouden zijn voor de handtekening van Bellingham, moeten worden afgetroefd.

Het getouwtrek om Bellingham duurt al maanden. Liverpool leek lange tijd de beste papieren te hebben in de strijd om de handtekening van Bellingham, daar hij goed bevriend is met Trent Alexander-Arnold en Jordan Henderson en openlijk heeft aangegeven dat zijn volgende stap bepaald zou worden door het traject dat de club met hem voor ogen heeft. Redknapp weet echter te onthullen dat niet Liverpool maar Real Madrid de volgende bestemming van de Engelsman moet worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel in Madrid recent werd gezegd dat de deal is bekoeld, blaast Redknapp de geruchten nieuw leven in. De middenvelder moet komende zomer de gang maken naar de Koninklijke en daarmee een van de duurste spelers ooit worden in de voetbalgeschiedenis. "Ik heb van een bron gehoord die heel, heel dicht bij Bellingham staat dat hij naar Real Madrid wil", beweert Redknapp. Indien de woorden van de Engelse coach op waarheid berusten, kan dat Real in een interessante situatie brengen.

Luka Modric heeft naar verluidt ingestemd met een nieuwe deal tot volgend jaar zomer. Het huidige contract van de Kroaat loopt over een paar maanden af. Ook Toni Kroos staat op het punt om zijn verbintenis bij de nummer twee van LaLiga te verlengen. De Duitser beschikt net als Kroos over een aflopend contract. door de aanstaande komst van Bellingham komt een van voorgenoemde spelers op de bank te zitten bij grote wedstrijden.

Real werkt al langer aan het contracteren van Bellingham en heeft de speler en zijn entourage laten weten welk plan ze met hem hebben. Duidelijk is wel dat de Koninklijke geen biedingenoorlog gaat beginnen met Liverpool en City. De startprijs van de Engels international ligt vermoedelijk rond de 150 miljoen euro. Bellingham heeft nog een contract tot 2025 bij Borussia Dortmund. BVB nam hem in de zomer van 2020 voor 25 miljoen euro over van Birmingham City.