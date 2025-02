Farioli verwacht groot probleem met andere grasmat en vreest één wedstrijd in het bijzonder

Er was zondagmiddag veel te doen over de grasmat in Sittard. Tijdens Fortuna Sittard - Ajax (0-2) gleden spelers constant weg en het is niet de eerste keer dat het gras in het Fortuna Sittard Stadion wordt bekritiseerd. Francesco Farioli laat op de persconferentie na afloop echter weten dat de grasmat in Sittard geen excuus mag zijn voor Ajax.

“We hebben onze les in Riga geleerd", steekt Farioli van wal. De coach refereert aan het met 0-1 verloren Europa League-duel tegen RFS Riga, waar het veld er mogelijk nog slechter bij lag dan zondag in Sittard.

“We hebben een aantal mogelijke scenario’s doorgesproken, die we vandaag overigens helemaal niet hebben gebruikt”, gaat Farioli verder.

“De wedstrijd van vandaag was slechts een waarschuwing voor de omstandigheden die er nog aan gaan komen. Ik denk dat het veld er donderdag nog slechter bij zal liggen dan vandaag.”

Farioli doelt op de wedstrijd tegen Union Sint-Gillis. De wedstrijd in de tussenronde van de Europa League trapt donderdag om 18:45 uur af in het Koning Boudewijnstadion te Brussel.

“Het veld mag ook geen excuus zijn voor ons. Ook donderdag zal onze vechtlust cruciaal zijn. Het zit meer in het hoofd. We willen op een bepaalde manier spelen, maar als dat niet lukt, dan moeten we bereid zijn om andere dingen te doen.”

Ajax wist zondagmiddag wel te winnen in Sittard. Dankzij doelpunten van Wout Weghorst en Christian Rasmussen trokken de Amsterdammers de wedstrijd naar zich toe.