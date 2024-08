Ajax heeft zich donderdagavond na een ware thriller weten te plaatsen voor de play-offs van de Europa League. In een zenuwslopende penaltyserie bleken de Amsterdammers met 13-12 te sterk voor Panathinaikos. Trainer Francesco Farioli had na afloop lovende woorden over voor matchwinner Remko Pasveer, maar lichtte ook twee veldspelers uit.



Highlights van de persconferentie met Farioli en Pasveer zijn in bovenstaande video te zien.