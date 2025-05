Farioli gespot in Italiaanse stad, dag voordat Serie A-club afscheid neemt van trainer

Fiorentina moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De nummer zes in de Serie A van afgelopen seizoen heeft namelijk afscheid genomen van Raffaele Palladino en zijn technische staf. Geruchten over een vertrek van Palladino uit Florence deden al langer de ronde in Italiaanse voetbalkringen.

De leiding van Fiorentina meldt in een persverklaring dat de samenwerking met de 41-jarige Palladino in goed overleg is stopgezet. De jonge trainer loodste zijn ploeg naar de zesde plaats in de Serie A en een ticket voor de Conference League.

Desondanks komt er na slechts één seizoen een einde aan het dienstverband van Palladino in het Stadio Artemio Franchi. De oud-speler van onder meer Juventus en Parma lag tot medio 2027 vast bij Fiorentina, dat zijn verbintenis begin mei nog eens met een seizoen verlengde. 25 dagen later komen beide partijen tot de conclusie dat het noodzakelijk is een nieuwe coach aan te stellen.

Sky Sport Italia meldt dat Palladino voelde dat de voorwaarden om te presteren ontbraken bij Fiorentina. Tuttosport rept over interne spanningen bij de subtopper. Palladino zou al in beeld zijn bij Atalanta, waar Gian Piero Gasperini zijn vertrek heeft aangekondigd.

In de Italiaanse media wordt reeds volop gespeculeerd over de opvolging van Palladino. Stefano Pioli, de huidige coach van Al-Nassr, zou volgens Corriere dello Sport openstaan voor een terugkeer. Hij stond tussen 2017 en 2019 al eens aan het roer bij Fiorentina.

Ook de clubloze Daniele De Rossi en Marco Baroni (Lazio) worden in verband gebracht met het trainerschap bij Fiorentina, evenals de onlangs bij Ajax vertrokken Francesco Farioli. De 36-jarige trainer werd donderdagavond gespot in een restaurant in Florence.

Farioli zou een voorkeur hebben voor de Serie A en Premier League. De voormalig Ajax-trainer sprak volgens The Herald al met Rangers, dat ook Davide Ancelotti en Brian Priske in het vizier zou hebben.