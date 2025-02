Farioli fluisterde Ajax-speler in de rust van duel met Union in: 'Dit gaat jouw wedstrijd worden'

Het Algemeen Dagblad heeft vrijdagavond een uiteenzetting gepubliceerd over het succes van Francesco Farioli bij Ajax. Ajax-watcher Johan Inan gaat daarvoor in gesprek met sportpsycholoog Patrick van der Molen.

“Om te beginnen heeft Farioli de spelers dit seizoen zelf verantwoordelijk gemaakt voor hun fitheid”, stelt Van der Molen. Farioli hamerde op de aanstelling van een nieuwe manager topsport, de van wielerploeg Visma-Lease a bike afkomstige Martijn Redegeld.

Ook versterkte Farioli de eenheid binnen het team door alle spelers van Ajax na de zwaarbevochten overwinningen op Feyenoord en PSV een sleutelhanger met de symbolen voor bloed, zweet en tranen te geven. Eveneens liet hij de selectie van de Amsterdammers in stapelbedden op slaapzalen slapen.

Een andere methode om de eenheid te versterken: Farioli parkeerde het vorige rampseizoen niet meteen bij het grof vuil, maar hield spelers juist voor dat ze zichzelf dit voetbaljaar konden revancheren. Daarvoor moesten ze de opgelopen ‘littekens’ niet verbergen, maar ze af en toe juist bekijken, om ze uiteindelijk te overwinnen.

Van der Molen: “Het is eigenlijk een cognitieve herstructurering. In plaats van een slecht seizoen in gedachten naast je neerleggen, kun je het ook aangrijpen om jezelf vooruit te helpen.”

Davy Klaassen speelt al zijn hele carriere als aanvallende middenvelder. Toen hij vorige week donderdag tegen Union Sint-Gillis ineens als controleur moest starten, deed hij het naar behoren. “Spelers hebben een heel duidelijk takenpakket. We hebben heel veel besprekingen”, zei hij daar zelf over.

“Een duidelijke taakverdeling zorgt voor minder twijfel, faalangst en blunders, en vergroot het zelfvertrouwen”, aldus sportpsycholoog Van der Molen. “Een duidelijk kader en structuur geeft spelers een gevoel van veiligheid en helpt hen om beter om te gaan met stress en druk. Het biedt houvast.”

Ook zijn vertrouwen in spelers reikt ver. Christian Rasmussen werd tegen Feyenoord nog uitgefloten, maar wist de week erna te scoren tegen Fortuna Sittard (0-2) en Union Sint-Gillis (0-2). In de rust van dat laatstgenoemde duel zei Farioli tegen de Deen dat dit ‘zijn wedstrijd zou gaan worden’. Een kwartier later opende hij de score.