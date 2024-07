Farioli bevestigt datum waarop Brobbey en Bergwijn terugkeren bij Ajax en krijgt vraag over Bertrand Traoré

Brian Brobbey en Steven Bergwijn keren op 29 juli terug bij Ajax, zo bevestigt trainer Francesco Farioli voor de camera van Ziggo Sport. De twee steraanvallers moeten het eerste Europese duel van Ajax dit seizoen dan ook aan zich voorbij laten gaan.

Farioli had vrijdag een ontmoeting met zowel Bergwijn als Brobbey. Beide aanvallers gaan genieten van een vakantie en keren aan het eind van de maand terug. Dat houdt in dat zij de heenwedstrijd in de voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina, op 1 augustus, zullen missen.

“Helaas komt dat door dit specifieke seizoen met het EK”, vertelt Farioli. “We hebben met elkaar gesproken en zijn akkoord gegaan met dit plan. Ze zullen een speciaal programma afwerken, voor ze terugkeren bij de selectie. Daarna zullen ze ons ondersteunen bij de uitdagingen die komen gaan.”

Bergwijn verscheen in twee duels van het Nederlands elftal aan de aftrap. In de halve finale tegen Engeland koos bondscoach Ronald Koeman ervoor om hem te slachtofferen. Bergwijn kwam dat duel niet binnen de lijnen, Brobbey wel, in minuut 93. In de paar ogenblikken die de wedstrijd toen nog oud was kon de spits niets meer doen aan de 2-1 achterstand.

Bertrand Traoré

wist onlangs te melden dat Ajax ver is met Bertrand Traoré. De rechtsbuiten uit Burkina Faso, die al speelde voor de Amsterdammers, heeft inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met Ajax. Farioli wil er echter nog niet te veel over kwijt.

"Je bent goed geïnformeerd, te goed", lacht Farioli op de vraag of Traoré aanwezig zal zijn bij de volgende wedstrijd van Ajax. "Ik wil niet spreken over spelers die hier niet zijn. Zoals ik al zei in een vorig gesprek: de spelers die nu hier zijn verdienen veel respect en aandacht."

"Natuurlijk, de markt is open", beaamt Farioli. "Spelers komen en gaan. Zodra er spelers naar Amsterdam komen en het Ajax-shirt dragen, vallen ze onder mijn verantwoordelijkheid. Maar daarvóór geef ik geen extra commentaar."

