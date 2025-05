Na de knotsgekke wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax van woensdag (2-2), is er een run ontstaan op het shirt van één speler, zo meldt RTV Noord. De bestellingen kwamen opvallend genoeg voornamelijk uit het zuiden van het land.

Groningen deed Ajax woensdag ongelooflijk veel pijn in de titelstrijd in de Eredivisie. In minuut 99 maakte Thijmen Blokzijl de 2-2, waardoor PSV zondag alles weer in eigen hand heeft en op de valreep toch nog kampioen van Nederland kan worden.

Blokzijl is door zijn late gelijkmaker uitgegroeid tot held in Eindhoven en omstreken, zo blijkt uit de merchandiseverkoop van de Trots van het Noorden. “Wij waren natuurlijk ook heel blij met die goal”, aldus Luc Buys, coördinator merchandise van FC Groningen, in gesprek met RTV Noord.

“Na de wedstrijd doen wij de fanshop altijd weer open en toen was het in het begin nog rustig, maar ik had al wel door dat er online het één en ander gaande was”, vervolgt Buys, die in totaal zo’n honderd shirts met de naam van Blokzijl verkocht zag worden.

“In het eerste uur na de wedstrijd zijn er zo'n veertig shirts met de naam van Thijmen Blokzijl verkocht. Bij zo'n dertig shirts werd rugnummer 99 besteld”, vertelt hij, refererend aan de minuut waarin de verdediger de 2-2 binnentikte.

“Die shirts worden voornamelijk naar het zuiden van het land opgestuurd. Natuurlijk zijn er ook Groningers die zijn shirt hebben gekocht, maar meer dan 80 procent van die shirts gaat richting het zuiden van het land. Niet alleen maar naar Eindhoven, maar richting Rotterdam en Utrecht”, lacht Buys.

Ook Blokzijl zelf was uitermate tevreden met zijn eerste doelpunt in het shirt van Groningen. “Dat ik zo lang zonder doelpunt was werd wel een dingetje, dus het mocht ook een keer gebeuren. Dat het zo gebeurt, is wel lekker.”