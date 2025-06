Fans zeggen allemaal hetzelfde over Lionel Messi (38) na uitschakeling tegen PSG

Lionel Messi krijgt opvallend veel steun van voetbalfans nadat Inter Miami met 4-0 werd weggespeeld door Paris Saint-Germain in de achtste finale van het WK voor clubteams. De 38-jarige Argentijnse superster toonde hier en daar zijn klasse en wordt door supporters volledig vrijgepleit van de pijnlijke uitschakeling.

Inter Miami, dat ondanks een gebrek aan prijzen mocht meedoen aan het toernooi geiniteerd door FIFA-baas Gianni Infantino, had zich via een zege op Porto en gelijkspelen tegen Palmeiras en Al Ahly geplaatst voor de knock-outfase. In Atlanta kwamen Messi en zijn ploeg echter geen moment in de buurt van een stunt.

PSG stond bij rust al met 4-0 voor na twee goals van Joāo Neves, een eigen doelpunt van Inter Miami-verdediger Tomás Aviles en een treffer van Achraf Hakimi in blessuretijd. De Franse kampioen liet geen spaan heel van het elftal van Javier Mascherano, dat volledig werd overlopen.

Toch draaiden de reacties op sociale media vooral om Messi, die vijf dagen na zijn 38e verjaardag opnieuw de beste man bij Inter Miami was. “Messi zorgt NOG STEEDS op de een of andere manier voor gevaar, haha,” schreef een fan op X. “Als hij maar twee of drie fatsoenlijke medespelers had, was Inter Miami tien keer beter.”

Een andere gebruiker uitte kritiek op het aankoopbeleid van de club. “Man… als ze nou eens goede spelers hadden gehaald in plaats van alleen zijn vrienden… de aanvallers die ze hebben laten gaan zijn tien keer beter dan Luis Suárez van vandaag.” Suárez, die zichtbaar op zijn laatste benen loopt, wordt door sommigen minachtend 'opa' genoemd.

"En dan heb je ook nog die nutteloze verdedigers van Inter Miami”, klonk het bij een fan.

Toch is er vooral lof voor Messi’s spel, ondanks de ruime nederlaag. “Messi zou echt terug naar Europa moeten komen. Hij speelt individueel zó goed, ook al verliest het team met 4-0”, vond een andere supporter.