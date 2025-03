Fans van Nederlands elftal storen zich unaniem aan dezelfde speler: 'Wissel hem nu!'

Het Nederlands elftal had het in de eerste helft van de return van de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje uitermate moeilijk. Oranje kwam binnen zeven minuten op achterstand door een penalty van Mikel Oyarzabal. Met name één speler van Nederland moet het ontgelden bij de supporters die zich mengen op X.

De Nederlandse defensie heeft het uitermate lastig om de aanvallers van Spanje in toom te houden, maar weet ook in offensief opzicht niets te creëren. Supporters kijken daar vooral Memphis Depay op aan. De jubilaris, die zijn 100ste interland speelt, grossierde in de eerste dertig minuten in balverlies.

Memphis werd in de openingsfase nauwelijks gevonden door zijn ploeggenoten. In een poging aan de bal te komen zakte de aanvaller van Corinthians in de 26ste minuut ver uit, om de bal op te gaan halen bij linksback Ian Maatsen. Memphis zocht de combinatie met Tijjani Reijnders, maar speelde de bal onzuiver. Het knullige balverlies op het middenveld leidde een gevaarlijke counter van Spanje in, maar Oranje kwam ermee weg.

Vier minuten later werd Memphis met de rug naar het doel aangespeeld. De spits probeerde met een boogballetje Jeremie Frimpong op rechts aan het werk te zetten, maar schoot de bal tegen Marc Cucurella op: balverlies.

In de 32ste minuut had Memphis opnieuw een mislukte actie. De aanvaller zocht op twintig meter van het doel de combinatie met Lutsharel Geertruida, maar Cucurella doorzag het en onderschepte de bal.

Memphis moet het ontgelden bij supporters op X, die massaal vragen om een wissel in de rust. Ook wordt het vele uitzakken van Memphis absoluut naar het middenveld niet geapprecieerd door het Oranje-legioen.