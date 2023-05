Fans van Milan kunnen opgelucht ademhalen na het vroeg uitvallen van Leão

Zaterdag, 6 mei 2023 om 19:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:43

Rafael Leão lijkt fit genoeg om woensdag tijdens het heenduel met Internazionalei in de halve finale van de Champions League minuten te maken. Die verwachting sprak AC Milan-trainer zaterdag na de 2-0 zege op Lazio uit. De Portugese aanvaller viel in de thuiswedstrijd al na tien minuten uit. Leão leek last te hebben van zijn lies nadat hij een passeerbeweging maakte in het strafschopgebied van de Romeinen.

"Ik zag hem net en hij maakte een ontspannen indruk", zei Stefano Pioli direct na de wedstrijd. "Spierproblemen moeten een dag na de wedstrijd worden bekeken, maar afgaande op wat hij mij verteld heeft, denk ik dat het niets serieus is. Hij zei dat hij op tijd gestopt was. We zullen zien hoe hij morgen wakker wordt, maar hij stelde ons wel al gerust."

Leão is dit seizoen van onschatbare waarde voor de ploeg van trainer Stefano Pioli. De vleugelspeler was tot dusver goed voor dertien doelpunten en evenveel assists in 43 wedstrijden voor Milan. Leão voelde in de tiende minuut direct na een passeerbeweging dat het niet goed ging en liet zich aan de zijlijn verzorgen.

Milan op voorsprong! ?? Een grote fout in de opbouw waardoor Giroud makkelijk kan aangeven op Bennacer! ??#ZiggoSport #SerieA #MilanLazio pic.twitter.com/62AKJeygbz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 6, 2023

De achttienvoudig international besloot het daarna weer te proberen en keerde terug op het veld, alvorens hij nog geen minuut later aangaf toch niet verder te kunnen. Hij werd vervangen door Alexis Saelemaekers. Ruim vijf minuten later nam Ismaël Bennacer de openingstreffer voor zijn rekening namens de thuisploeg. Milan won uiteindelijk met 2-0 dankzij een doelpunt van Theo Hernández.

Leão moest de strijd al na twaalf minuten staken.