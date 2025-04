Mason Greenwood heeft zich zaterdagavond laten gelden. De omstreden speler van Olympique Marseille was tweemaal trefzeker in de 5-1 overwinning van zijn ploeg op Montpellier. Voor het duel uitten fans van de club echter wel hun onvrede over de aanvaller.

Greenwood werd afgelopen zomer voor 26 miljoen euro overgenomen van Manchester United, dat overigens een torenhoog doorverkooppercentage van veertig procent bedong bij de deal. Zijn tijd in Zuid-Frankrijk valt tot dusver een succes te noemen, al is niet iedereen altijd tevreden.

De 23-jarige Engelsman kwam dit seizoen al tot achttien Ligue 1-treffers en vier assists. Ook in de Coupe de France kwam hij in twee wedstrijden tot een doelpunt. Toch was er in februari al veel te doen om de spits.









Trainer Roberto De Zerbi zette hem voor één duel op de bank en verklaarde zich op een persmoment nader: “Greenwood denkt dat alles vanzelf komt, maar hij zal er veel harder voor moeten werken. Alleen scoren is niet genoeg.”

Voorafgaand aan het thuisduel met Montpellier lieten nu ook de supporters van Marseille hun onvrede blijken. Voor de wedstrijd was op de tribune een spandoek te zien met de tekst: “Greenwood en Luis Henrique, beweeg eens!”

Waarom de supporters zich tot deze twee spelers richten, is niet bekend. Luis Henrique staat op het punt om voor twintig miljoen euro te verkassen naar Inter, daar Greenwood enkel Ousmane Dembélé voor zich moet dulden in het topscorersklassement.

Greenwood reageerde op het spandoek door twee keer te scoren tegen Montpellier. Marseille staat door de overwinning op de hekkensluiter nu tweede in de Ligue 1.