Fans van Feyenoord plaatsen massaal één specifieke emoji onder post van PSV over Tyrell Malacia

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de reacties van Feyenoord-fans op de aankondiging van Tyrell Malacia door PSV.



PSV heeft dinsdagavond op de valreep Malacia gepresenteerd. De linksachter komt op huurbasis over van Manchester United. Malacia heeft echter een verleden bij Feyenoord en dus valt de transfer lang niet bij iedereen in de smaak.

Matteo Dams vertrok voor acht miljoen euro naar Saudi-Arabië en dus moesten de Eindhovenaren op zoek naar een nieuwe linkervleugelverdediger. In die zoektocht kwamen ze uit bij Malacia, die in Engeland op een zijspoor was beland.





De negenvoudig international van Oranje heeft echter een verleden bij Feyenoord. Fans van de Rotterdamse club plaatsen bij zijn aankondigingspost op het account van PSV massaal emoji’s van een slang om hun afkeuring voor de overstap kenbaar te maken. Sommigen maken hem zelfs uit voor van alles en nog wat.

PSV en Man United zijn een koopoptie van tien miljoen euro overeengekomen. Ook staat er een doorverkooppercentage van dertig procent in het contract van Malacia.