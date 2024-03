Fans van Ajax én Fortuna veren massaal op als speler wordt gespot op de tribune

Perr Schuurs is zondagmiddag voor even terug in de Johan Cruijff ArenA. De ex-speler van Ajax en Fortuna Sittard is aanwezig bij het Eredivisie-duel tussen zijn voormalig werkgevers. Zijn aanwezigheid kon op goedkeuring rekenen bij fans van beide clubs.

Schuurs doorliep de jeugdopleiding van Fortuna Sittard en maakte daar tevens zijn debuut in het betaalde voetbal. Na de Limburgers te hebben teruggebracht naar de Eredivisie, maakte hij de overstap naar Ajax.

Perr Schuurs is zondagmiddag aandachtig toeschouwer bij Ajax - Fortuna Sittard.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij Ajax werd Schuurs echter nooit een onbetwiste basisspeler, waarop hij in 2018 op huurbasis terugkeerde bij Fortuna. Twee jaar geleden vertrok hij definitief uit Amsterdam voor een avontuur bij Torino.

Vorig seizoen kende Schuurs een succesvol jaar in Turijn. Dit seizoen kampt hij al geruime tijd met blessureleed. De mandekker scheurde in oktober zijn knieband af.

Schuurs werd huilend van het veld gedragen in het duel met Internazionale. De Nederlander stortte met een van pijn vertrokken gezicht neer in het gras en al snel werd duidelijk dat het om een serieuze knieblessure ging.

Dat hij zondag de moeite heeft genomen om terug te keren naar Nederland voor een bezoek aan Ajax - Fortuna Sittard wordt gewaardeerd door fans van beide clubs.

Toen de verdediger op de grote schermen verscheen in de Johan Cruijff ArenA gingen de handen van de fans massaal op elkaar.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties