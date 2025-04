Fans Real Madrid hebben overduidelijke boodschap voor Kylian Mbappé

Met een productie van 32 doelpunten en vier assists in zijn eerste 49 wedstrijden voor de club is Kylian Mbappé niet onaardig begonnen aan zijn leven als Real Madrid-ster. Desondanks moet de transfervrij overgekomen aanvaller het nadrukkelijk ontgelden in de Spaanse hoofdstad.

Zondagavond vervolgde Real Madrid de jacht op FC Barcelona met de thuiswedstrijd tegen Athletic Club. Pas in de blessuretijd verzekerden de manschappen van Carlo Ancelotti zich van de zege, dankzij een geweldige volley van Federico Valverde: 1-0.

Mbappé moest het duel aan zich voorbij laten gaan. De superspits was geschorst na zijn keiharde tackle op Deportivo Alavés-middenvelder Antonio Blanco en kon door een blessure bovendien sowieso niet meedoen.

Wel was Mbappé aanwezig in het Estadio Santiago Bernabéu. Gedurende het duel werd hij op een zeker moment in beeld gebracht op de enorme schermen van de voetbaltempel.

De aanwezige Madridistas hadden klaarblijkelijk weinig trek in het zien van hun ster. Zodra Mbappé zichtbaar was, werd hij begroet met een fluitsignaal dat door merg en been ging.

De Fransman bleef enkele seconden in beeld. Zodra zijn gezicht van de schermen verdween, ging de fluitstorm liggen.

Gelukkig voor de kritische Real Madrid-fans die Mbappé voorlopig niet hoeven te zien, is de clubtopscorer voorlopig uit de roulatie. In de Champions League-return tegen Arsenal liep hij een enkelblessure op, die hem nog zeker twee duels aan de kant kan houden. Zodoende staat ook de Copa del Rey-finale tegen Barcelona op de tocht.