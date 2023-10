Fans Marseille stenigen spelersbus: bebloede Grosso moet direct naar eerste hulp

Zondag, 29 oktober 2023 om 19:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:02

Trainer Fabio Grosso is zondagavond gewond geraakt na een aanval op de spelersbus van Olympique Lyon. Voor het binnenrijden van het stadion werd het voertuig door Olympique Marseille-fans bekogeld met ‘projectielen’, die de trainer van Lyon verwondden. Grosso moest bij aankomst in het stadion direct naar de eerste hulp. Er wordt momenteel overlegd of er nog afgetrapt gaat worden.

Grosso is bij het Stade Vélodrome aangekomen met een bebloed gezicht, zo bevestigen diverse Franse media. Op beelden die rondgaan is te zien hoe ruiten van de spelersbus zijn ingegooid. Het lijkt te gaan om stenen, al houden lokale media het vooralsnog op projectielen.

Shameful behaviour and seemingly a recurring theme across French football too. Think Lyon would call for the suspension of the match. Grosso bandaged up. pic.twitter.com/EYnWEtvcHX