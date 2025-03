Fans ergeren zich om één reden massaal aan jubilieumshirt van Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de reacties op het jubileumshirt van Ajax.

Ajax gaat de thuiswedstrijd tegen AZ komende zondag spelen in een shirt ter ere van het 125-jarig jubileum van de club. De Amsterdammers hebben vrijdagochtend officieel het shirt bekendgemaakt, dat de klassieke uitstraling heeft van het allereerste rood-witte shirt van de club.

Toch klinkt er direct veel op het shirt, met name om één reden: een Ajax-logo is niet terug te vinden. ‘Waarom staat het oude logo er niet op?’ en ‘ik baal ervan dat het geen logo heeft’ zijn veelgelezen reacties op X.