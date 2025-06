Barcelona-target Williams haalt zich woede op hals van fans Athletic Club, die keihard ingrijpen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Nico Williams, die zich de woede op de hals heeft gehaald van fans van Athletic Club.

Williams lijkt op weg naar FC Barcelona en dat nemen enkele supporters van de Baskische club de vleugelaanvaller niet in dank af. Op een muurschildering nabij Bilbao is de afbeelding van de buitenspeler namelijk weggehaald. De beeltenis van Iñaki Williams is wél onaangeroerd gebleven.

''Of je nu blijft of vertrekt, ons respect heb je niet meer'', zo valt te lezen naast de muurschildering van Iñaki Williams, waarmee wordt verwezen naar de flirt van Nico Williams met Barcelona. Rechts van de tekst staat een speler met de Copa del Rey in handen, de prijs die Athletic Club in 2024 na 40 jaar wachten weer eens veroverde.

Iñaki Williams heeft via X gereageerd op de aangepaste muurschildering van hem en zijn broer. ''Achter een anoniem gebrek aan respect schuilt altijd iemand die te klein is om zijn gezicht te laten zien'', aldus de aanvaller.

Het is afwachten of Nico Williams daadwerkelijk bij Barcelona tekent. Volgens Marca heeft de Spaanse kampioen namelijk moeite met het prijskaartje van 62 miljoen euro.

Barcelona heeft al jaren moeite om te voldoen aan de Financial Fair Play-regels in Spanje en hoopt dat Williams zijn club overhaalt tot een betaling in termijnen, maar dat lijkt een kansloze missie.

Athletic is daar glashelder over: de enige manier waarop Williams mag vertrekken, is via het activeren van zijn afkoopclausule, en dan wel in één keer. Een gespreide betaling, zelfs als het om een hoger bedrag zou gaan, wordt bij voorbaat uitgesloten. “Als Nico met dat verhaal bij president Jon Uriarte aankomt, zal hij nul op het rekest krijgen”, klinkt het hard in Bilbao.