Fans Aston Villa richten zich met zeer pijnlijke leuzen tot Erik ten Hag

De fans van Aston Villa denken dat Erik ten Hag dinsdagavond voor het laatst op de bank als manager van Manchester United. Halverwege het Premier League-duel tussen de twee clubs kijken the Red Devils tegen een 0-2 achterstand aan, en dat is reden genoeg voor de Villa-supporters om de toekomstvoorspellingen duidelijk te maken. “You’ll be sacked in the morning”, zo klinkt het vanaf de tribunes.

Na een dikke twintig minuten spelen was het raak voor Villa. Een vrije trap vanaf de rechterkant werd voor het doel van the Red Devils gegooid, waarbij zowel de verdedigers van United als doelman André Onana niet ingrepen. John McGinn was attent en werkte binnen: 0-1.

Enkele minuten later was alweer raak uit een standaardsituatie. Ditmaal kon Leander Dendoncker afronden uit een hoekschop: 0-2. Na de tweede treffer zetten de fans van Aston Villa de leuzen in.

Hoe lang krijgt Erik ten Hag nog de tijd bij United?



Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 19 12 6 1 23 42 2 Arsenal 18 12 4 2 20 40 3 Aston Villa 18 12 3 3 16 39 4 Tottenham Hotspur 18 11 3 4 13 36 5 Manchester City 17 10 4 3 20 34 6 West Ham United 18 9 3 6 1 30 7 Newcastle United 19 9 2 8 12 29 8 Manchester United 18 9 1 8 -5 28 9 Brighton & Hove Albion 18 7 6 5 3 27 10 AFC Bournemouth 18 7 4 7 -5 25 11 Chelsea 18 6 4 8 1 22 12 Wolverhampton W. 18 6 4 8 -7 22 13 Fulham 19 6 3 10 -8 21 14 Brentford 17 5 4 8 0 19 15 Crystal Palace 18 4 6 8 -8 18 16 Nottingham Forest 19 4 5 10 -12 17 17 Everton 18 8 2 8 1 16 18 Luton Town 18 4 3 11 -13 15 19 Burnley 19 3 2 14 -20 11 20 Sheffield United 19 2 3 14 -32 9

