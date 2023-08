Fanatieke fans Sturm Graz komen kort voor aftrap met speciale woorden voor PSV

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 19:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:56

De supporters van Sturm Graz hebben via social media een dankwoord uitgesproken naar PSV. De pagina van de fanatieke aanhangers van de Oostenrijkers, Sturm Graz Inside, zijn dankbaar voor de wijze waarop de fans ontvangen zijn in Eindhoven. “Enorm bedankt voor de gastvrijheid in Eindhoven! Dat is niet vanzelfsprekend. Bedankt”, zo valt te lezen op Twitter. Op de fanpagina van de club schrijft dat PSV een speciale loods met foodtrucks heeft ingericht waar de fans kunnen samenkomen voorafgaand aan het duel in de derde voorronde van de Champions League.

Ein riesengroßes Dankeschön für die Gastfreundschaft geht nach Eindhoven raus ?? Das ist nicht selbstverständlich Danke!@PSV #SKSturm https://t.co/5fqRDdbeWV — SturmGrazInside?? (@SturmGrazInside) August 8, 2023

De Eindhovenaren nemen het dinsdagavond vanaf 20.30 uur in het eigen Philips Stadion tegen Sturm Graz. Bosz kiest ervoor om niet aan zijn elftal te sleutelen, wat betekent dat Jordan Teze opnieuw de rechtsback is en Isaac Babadi het vertrouwen behoudt op het middenveld.