Fan die Erling Haaland besprong na goal blijkt voormalig wereldkampioen

Maandag, 28 augustus 2023 om 10:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:23

Het was een opmerkelijk beeld zondagmiddag. Erling Braut Haaland had Manchester City na ruim een uur spelen op voorsprong gezet bij Sheffield United (1-2 winst), toen hij werd besprongen door een man uit het publiek. Waar eerst werd gedacht aan een doodnormale fan, blijkt de Noorse superspits te zijn besprongen door voormalig wereldkampioen boksen Terry Flanagan.

Het duel tussen Sheffield en City bevond zich in minuut 63, toen Haaland raak kopte bij de tweede paal na een afgemeten voorzet van Jack Grealish. De Noor vierde het feestje met de meegereisde fans, waar hij al snel werd besprongen door Flanagan. De Engelsman klom op de rug bij Haaland, kuste hem en kreeg een knuffel terug van de spits.

Flanagan is een Britse voormalige profbokser. Hij behaalde de WBO lichtgewichttitel tussen 2015 en 2017 en werd daarmee de eerste Engelsman die een wereldtitel in die gewichtsklasse won. In totaal vocht Flanagan 38 wedstrijden, waarvan hij er 36 wist te winnen. 14 keer sloeg hij zijn tegenstander knock-out. Flanagan is geboren in Manchester en al jaren hartstochtig fan van City.

De Instagram-post van Haaland.

Het voorval heeft mogelijk wel zware consequenties voor Flanagan. Op het betreden van het speelveld staan zware straffen in Engeland. Haaland kon de actie zelf wel waarderen, getuige een post op Instagram. De Noor deelde zondag een foto van het moment waarop hij besprongen werd met een lachende smiley. Flanagan werd kort na zijn actie door beveiligingspersoneel van het veld gedragen.