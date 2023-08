Fan bewerkt foto van Klopp, verovert het internet én haalt voorpagina Telegraph

Maandag, 28 augustus 2023 om 16:43 • Noel Korteweg

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

X-gebruiker LewVisualss is zondag viraal gegaan met een bewerkte foto van Liverpool-manager Jürgen Klopp. De beheerder van het account is een visueel designer en besloot om in te haken op een actie van Jason Tindall, de assistent-trainer van Eddie Howe bij Newcastle United. Tindall plaatste bij een 1-0 voorsprong zijn vinger voor zijn mond terwijl hij Klopp aankeek om hem zo op de kast te jagen. LewVisualss besloot om na de wedstrijd, die the Reds uiteindelijk met 1-2 wonnen, een foto van de Duitse manager van Liverpool te bewerken waarop hij hetzelfde deed richting de bank van Newcastle United.

Niet iedereen had echter door dat de foto bewerkt was. Niet zo gek ook, aangezien het écht lijkt alsof Klopp zijn gram haalt bij Tindall. Verschillende grote social media-kanalen pakten de foto op, zonder te weten dat Klopp zijn vinger helemaal niet voor zijn mond had gehouden. Ook oud-Liverpool-spelers Martin Skrtel en Jamie Carragher en YouTuber MattHDGamer plaatsten de foto op hun social media-account. Zelfs kwaliteitskrant The Daily Telegraph gebruikte de foto op de voorpagina van hun sportblad.