Familie van speler is de reden dat Ajax nog steeds niet beet heeft: 'Willen ook stuk van de taart'

Rayane Bounida heeft nog altijd zijn aflopende verbintenis in Amsterdam niet verlengd. De Belgische vleugelaanvaller wil volgens Voetbal International-journalist Tim van Duijn zelf graag verlengen, maar houdt zijn familie vooralsnog een deal tegen.

In de Transferdeadlineshow van VI schuift Ajax-watcher Van Duijn aan om te praten over de transfers van Ajax in deze periode. Ook wordt in de livestream gevraagd naar de situatie omtrent Bounida.

Lang leek het er namelijk op dat de achttienjarige speler zou gaan vertrekken bij Ajax. Hij beschikt over een contract tot medio 2025 en om nog iets aan hem te verdienen, wilde Ajax hem eigenlijk deze transferperiode slijten.

Toch kwam er maandag ineens een opening in de onderhandelingen. Van Duijn meldde dat Ajax en Bounida daags na de gewonnen Klassieker (2-1) elkaar naderden en dat een deal steeds aannemelijker werd.

In de Deadlineshow onthuld Van Duijn meer details over de onderhandelingen: “De speler zelf wilde altijd al blijven, maar het is meer de familie eromheen die ook wat te zeggen heeft blijkbaar.”

“Ze denken bij Ajax nu toch dat het ze gaat lukken om die familie van hem ook over te halen. Ik snap ook wel dat die familie een hap van de taart wil, maar ik zou de wens van de speler lekker bepalend laten blijven”, sluit hij af.

Bounida kwam tot dusver zes keer in actie namens Jong Ajax. De achttienjarige vleugelflitser wist in deze duels vier doelpunten te maken en één assist af te leveren. Zijn debuut namens Ajax 1 maakte hij nog niet, maar met de blessure van Mika Godts kan daar spoedig verandering in komen.