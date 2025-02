Familie van Premier League-speler bedreigd na gigantische misser voor open doel

Joe Willock heeft in een openhartig interview na Birmingham City - Newcastle United (2-3) een boekje opengedaan over de bedreigingen die hij online heeft gekregen na het duel van eerder deze maand tegen Fulham (1-2 verlies).

Willock kreeg in de verloren wedstrijd een reusachtige kans voor open doel om Newcastle op gelijke hoogte te schieten, maar miste. Na afloop kreeg de 25-jarige middenvelder bakken met ellende over zich heen op social media.

Newcastle United-manager Eddie Howe besloot een noodbijeenkomst te organiseren om het met Willock te hebben over zijn mentale toestand. De Engelse spelverdeler is naar eigen zeggen dankbaar voor het gebaar van Howe.

Willock en Newcastle herpakten zich na de verloren wedstrijd tegen Fulham. Afgelopen woensdag werd ten koste van Arsenal de finale van de EFL Cup bereikt (2-0 winst) en zondag werd Birmingham City met 2-3 verslagen. In dat duel wist Willock twee keer het net te vinden.

Na afloop sprak hij over de bedreigingen die hij heeft gekregen. “Iedereen heeft een mening over het spel, en dat mag. Je mag altijd zeggen dat we niet goed genoeg spelen, maar je gaat een grens over als je begint over mijn familie en mijn huidskleur.”

“Je gaat al helemaal te ver als je me ook nog eens gaat bedreigen”, gaat Willock verder. “Dit is me al zo vaak overkomen. Daarom heb ik nu besloten om erover naar buiten te treden.”

“Als je mijn familie gaat bedreigen en ze de vreselijkste dingen toewenst, dan kan ik niet langer zwijgen. Ik heb ook aangifte gedaan.” De Engelsman neemt het ook de social media-platformen kwalijk. “Zij moeten ook meer doen. De mensen bovenin die bedrijven.”