Familie Klaas-Jan Huntelaar was verbijsterd door opmerking van Leo Beenhakker

In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt stilgestaan bij het overlijden van Leo Beenhakker. Presentator Michel van Egmond komt met een anekdote op de proppen uit de tijd dat Beenhakker als technisch directeur was verbonden aan Feyenoord.

Feyenoord was in 2005 al in de markt voor Huntelaar en keerde terug toen Beenhakker tussen 2009 en 2011 de technische zaken deed in De Kuip. De aanvaller koos er uiteindelijk voor om AC Milan in te ruilen voor Schalke 04.

''In zijn periode als technisch directeur deed Beenhakker een keer een poging om Klaas-Jan Huntelaar naar Feyenoord te halen'', zo verduidelijkt Van Egmond in de podcast van deze week.

''En toen mevrouw Huntelaar vroeg of Beenhakker koffie wilde, zei hij: ‘Ja, doe maar lekker een bakkie, wijffie.’ Bij het woord ‘wijffie’ werd de hele familie Huntelaar gek, haha. Maar zo praatte Leo gewoon. Het was net een cabaretier'', aldus de auteur annex podcastmaker.

Een soortgelijk voorval vond plaats in 2002. Arjen Robben maakte destijds furore bij FC Groningen en werd dan ook opgemerkt door scouts van Ajax. Toenmalig technisch directeur Beenhakker toog naar het hoge noorden om de vleugelaanvaller warm te maken voor de Amsterdamse club.

Beenhakker maakte geen beste eerste indruk, want op de map die hij had meegebracht stond 'Arjan Robben'. ''Volgens mij noemde hij mijn moeder ook een heel bijzonder iets (meissie, red.). Maar als je je keuzes voor een club daarop gaat baseren... Dat heb ik zeker niet gedaan'', zo vertelde Robben jaren later over zijn ontmoeting met Beenhakker.

De markante trainer uit Rotterdam overleed vorige week donderdag op 82-jarige leeftijd. Beenhakker leed de laatste jaren van zijn leven een teruggetrokken bestaan in zijn appartement nabij De Kuip.

Fans kunnen woensdag de laatste eer bewijzen aan Beenhakker, als zijn lichaam woensdag om 16.00 via de Olympiaweg langs De Kuip wordt gereden. ''Mochten er supporters zijn die nog een laatste groet aan Leo willen brengen, zijn die bij dit moment van harte welkom'', aldus de familie. De begrafenis vindt in besloten kring plaats.