Fabrizio Romano weet tot wanneer Robin van Persie gaat tekenen bij Feyenoord

Robin van Persie gaat zich vrijdag tot medio 2027 verbinden aan Feyenoord, zo bevestigt transferjournalist Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving van The Athletic. De officiële aankondiging lijkt een kwestie van tijd.

De clubloze René Hake, die Van Persie gaat assisteren bij Feyenoord, zal eveneens spoedig gepresenteerd worden. Daarnaast neemt Van Persie twee stafleden van sc Heerenveen mee: Brian Pinas en Yöri Bosschaart.

Yöri Bosschaart is het jongere broertje van interim-trainer Pascal, die het stokje na de wedstrijd tegen Almere City overdraagt aan Van Persie. De volledige invulling van zijn technische staf bij Feyenoord zal later bekend worden.

Donderdagavond laat kwam vanuit Engeland door dat Van Persie voor 2,5 jaar gaat tekenen in De Kuip. De 41-jarige Rotterdammer begint na dit weekend officieel aan zijn klus bij Feyenoord.

Bij Heerenveen lag Van Persie nog tot medio 2026 vast. In zijn geboortestad wordt hij de opvolger van de eerder deze maand ontslagen Brian Priske.

Priske begon in de zomer van 2024 als opvolger van de succestrainer Arne Slot in De Kuip. Hij kwam over van Sparta Praag en tekende een contract tot halverwege 2027, dat voor enkele miljoenen ontbonden is.

Het is vooralsnog onbekend welke transfersom Heerenveen vraagt voor Van Persie. Er is in ieder geval geen sprake van een clausule. De Friezen kunnen daardoor een forse afkoopsom vragen voor Van Persie.

Heerenveen weet namelijk dat Feyenoord de afgelopen weken behoorlijk wat miljoenen heeft opgehaald met de verkoop van Santiago Gimenez en het bereiken van de achtste finale in de Champions League.