Fabrizio Romano weet hoe Bayern aankijkt tegen een vertrek van Gravenberch

Dinsdag, 18 april 2023 om 17:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:23

Bayern München heeft geen enkele intentie om te onderhandelen over een vertrek van Ryan Gravenberch, zo meldt Fabrizio Romano. Zowel Thomas Tuchel als het bestuur van de Duitsers wil de ex-Ajacied graag behouden. Gravenberch wil meer spelen en staat daarom niet onwelwillend tegenover een vertrek naar Liverpool, zo maakte De Telegraaf maandagavond bekend.

‘Bronnen rond Liverpool’ hebben gemeld dat de vader van Gravenberch en zaakwaarnemer José Fortes Rodríguez in Amsterdam afgelopen week gesprekken met de leiding van de Engelse topclub hebben gevoerd. Eerder berichtte de Duitse tak van Sky Sports ook al dat Arsenal op de tribune zou hebben gezeten voor Gravenberch. De middenvelder vertrok afgelopen transferzomer voor een bedrag van ruim achttien miljoen euro van Ajax naar Bayern München. Bij de regerend Duits landskampioen maakt de middenvelder vooralsnog geen succesvol seizoen door en Gravenberch steekt zelf ook niet onder stoelen of banken op meer speeltijd te hebben gehoopt.

Volgens De Telegraaf begint Gravenberch 'moedeloos' te worden bij Bayern vanwege het gebrek aan perspectief. Ondanks het moeizame eerste seizoen van de middenvelder zou de leiding van der Rekordmeister dus nog altijd voldoende potentie in hem zien. Het vertrouwen van de club in Gravenberch zou hem aan het twijfelen brengen, al is het volgens de krant duidelijk dat hij gevleid is door de interesse van Liverpool. Het is vooralsnog onduidelijk of en wanneer er vervolggesprekken met the Reds op de agenda staan.

Begin april was Gravenberch in gesprek met Ajax Showtime openhartig over zijn situatie bij Bayern. “Kritiek laat mij koud. Iedereen heeft er een mening over, maar als ik eerlijk ben interesseert dat mij niet. Ik sta nog steeds achter mijn keuze voor Bayern en heb er absoluut geen spijt van. Ik had zeker gehoopt en ook verwacht dat ik meer zou spelen bij Bayern. Tot nu toe is het niet gelopen zoals verwacht. Voor mij is dat jammer, maar ik ga er goed mee om. In mijn carrière heb ik tot dit seizoen eigenlijk nooit een tegenslag gehad. Voor mij is dit seizoen pas het eerste seizoen waarin ik het lastig heb en weinig aan spelen toekom”, zei Gravenberch.

