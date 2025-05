Trent Alexander-Arnold speelt volgend seizoen voor Real Madrid, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano middels zijn bekende ‘here we go’. De 26-jarige Engelsman heeft besloten zijn aflopende contract bij Liverpool niet te verlengen.

Het nieuws zat er al enige tijd aan te komen, al heerste er bij Liverpool nog een sprankje hoop dat Alexander-Arnold net als Virgil van Dijk en Mohamed Salah zijn aflopende contract zou verlengen. Volgens Romano heeft Alexander-Arnold reeds een persoonlijk akkoord bereikt met Real Madrid over een vijfjarig contract.

Volgens David Ornstein van The Athletic zal de deal de komende weken afgerond worden. In Madrid zal Alexander-Arnold de concurrentiestrijd aangaan met Dani Carvajal, die een groot gedeelte van dit seizoen miste met een kruisbandblessure.

Ook Liverpool heeft het nieuws inmiddels bevestigd door te melden dat Alexander-Arnold een vertrekwens heeft ingediend bij de club. Ook de rechtsback laat zelf van zich horen via zijn eigen kanalen.

"Dit is veruit de moeilijkste beslissing in mijn leven", begint de rechtspoot. "Ik weet dat velen van jullie zich hebben afgevraagd waarom of gefrustreerd waren dat ik hier nog niet over heb gesproken, maar het was altijd mijn bedoeling om mijn volledige focus te houden op de belangen van het team, en dat was het veiligstellen van de twintigste landstitel."

"Deze beslissing heb ik genomen om een nieuwe uitdaging aan te gaan, mezelf uit mijn comfortzone te halen en mezelf zowel professioneel als persoonlijk te pushen. Ik heb elke dag dat ik bij deze club ben alles gegeven en ik hoop dat jullie het gevoel hebben dat ik jullie iets heb teruggegeven in mijn tijd hier."

Alexander-Arnold speelde in totaal 352 duels in het eerste van Liverpool, waarin hij 23 keer scoorde. Met the Reds werd hij onder meer twee keer landskampioen, won hij twee keer de League Cup en legde hij een keer beslag op de Champions League.