Fabrizio Romano weet het zeker en wijst favoriete Nederlandse journalist aan

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Fabrizio Romano, die een groot compliment uitdeelt.

Rik Elfrink werd dinsdagavond verkozen tot Nederlands sportjournalist van het jaar 2023, zo schrijft hij zelf op X. "Een prijs waar ik megatrots op ben. Bedankt voor alle felicitaties die jullie stuurden en dank aan iedereen die me de afgelopen jaren geholpen heeft om PSV te kunnen volgen."

Veel mensen reageren onder het bericht om Elfrink te feliciteren. Eén daarvan is Fabrizio Romano, gerenommeerd transfermarktexpert en journalist bij onder meer The Guardian. "Beste Nederlandse journalist, eerlijk en een geweldig persoon. Gefeliciteerd mijn vriend!", schrijft de Italiaan.

Best ???? journalist, honest and great person. Congrats my friend! — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2024

