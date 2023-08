Fabrizio Romano: PSV heel dicht bij deal ter waarde van 12 miljoen euro

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 16:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:40

PSV is heel dicht bij een deal met VfL Wolfsburg over de komst van Aster Vranckx, zo meldt Fabrizio Romano. De Eindhovenaren gaan volgens de Italiaanse transfermarktexpert ongeveer twaalf miljoen euro exclusief bonussen neertellen voor de twintigjarige middenvelder. Eerder op de vrijdagmiddag meldde Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad nog dat de deal verre van rond is.

"PSV nadert een deal voor het overnemen van Aster Vranckx van Wolfsburg", schrijft Romano op Twitter. "Deal ter waarde van twaalf miljoen euro plus add-ons." PSV is al persoonlijk akkoord met de Belg, zo meldde Santi Aouna van L'Équipe en wordt bevestigd door Romano. De buitenlandse journalisten spreken daarmee de berichtgeving van Elfrink tegen. "De transfer van Vranckx zit volgens doorgaans goede geïnformeerde bronnen nog niet in de eindfase", schreef Elfrink enkele uren eerder op Twitter. In reactie op de berichtgeving van Romano zegt Elfrink vervolgens: "Op dit moment geen deal voor PSV."

Eerder meldde het Algemeen Dagblad al dat Vranckx een bezoek aan De Herdgang heeft gebracht. De controleur zou daarbij gesproken hebben met Bosz en technisch directeur Earnest Stewart, die hun plannen met PSV hebben toegelicht. Vranckx, die tijdens het jeugd-EK aanvoerder was van Jong België, staat sinds juli 2021 onder contract in Wolfsburg. Destijds werd hij voor 8 miljoen euro overgenomen van KV Mechelen. In het afgelopen seizoen speelde Vranckx op huurbasis voor AC Milan, maar namens i Rossoneri wist hij nooit te imponeren. De Italianen besloten zodoende om de optie tot koop in het huurcontract te laten varen.

Bij PSV kan Vranckx de derde grote zomeraanwinst worden, na de komst van aanvallers Noa Lang (Club Brugge) en Ricardo Pepi (FC Augsburg). De Eindhovenaren willen koste wat het kost de groepsfase van de Champions League bereiken, waardoor de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen bereid is om veel te investeren. Indien de transfersom van Vranckx daadwerkelijk 12 miljoen euro bedraagt, komen de totale uitgaven van PSV deze zomer, zonder bonussen, al op ruim 35 miljoen euro uit. De Brabantse topclub levert met het vertrek van Xavi Simons (terug naar Paris Saint-Germain), Jarrad Branthwaite (terug naar Everton), Thorgan Hazard (terug naar Borussia Dortmund), Fábio Silva (terug naar Wolverhampton Wanderers) en Érick Gutiérrez (verkocht aan Chivas Guadalajara) echter ook behoorlijk wat kwaliteit in.