Fabrizio Romano onthult ware reden achter afgeslagen bod Ajax op Kudus

Woensdag, 23 augustus 2023 om 10:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:20

Het is nog maar de vraag of West Ham United de interesse in Mohammed Kudus langer gaat doorzetten. De Londenaren zagen dinsdag een bod op de Ghanees worden afgewezen door Ajax. Volgens Fabrizio Romano ging het om een bedrag van 42 miljoen euro. Daags na de afwijzing komt de Italiaanse transferjournalist met de daadwerkelijke reden.

Woensdagochtend meldt Romano dat Ajax het bod op Kudus heeft afgewezen omdat de club vermoedt dat nog meer partijen zich gaan mengen in de strijd om de Ghanees. Ook denkt directeur voetbalzaken Sven Mislintat meer te kunnen krijgen dan de 42 miljoen euro. De Duitser mikt naar verluidt op een bedrag tussen de 45 en 50 miljoen euro.

Kudus is daarom woensdag 'gewoon' met Ajax in het vliegtuig gestapt voor de play-offs van de Europa League tegen het Bulgaarse Ludogorets. Het is de vraag of West Ham terugkomt met een derde bod - er werden reeds twee biedingen afgeslagen - of dat het doorschakelt naar alternatieven. Bij the Hammers wordt Kudus gezien als opvolger van Lucas Paquetá.

Zaterdag wist David Ornstein namens The Athletic al te melden dat een eerste bod op Kudus was afgeslagen. Het is onbekend wat de hoogte van die aanbieding is, maar nu lag er dus een bedrag van 42 miljoen op tafel. Dit is meer dan de 40 miljoen die in juli door Brighton & Hove Albion werd geboden. Destijds ging Ajax akkoord, maar kon Kudus niet tot overeenstemming komen met the Seagulls.