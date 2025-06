Fabrizio Romano onthult het jaarsalaris dat PSV'er Noa Lang bij Napoli gaat vangen

Er zijn serieuze ontwikkelingen in het transferverhaal rondom Noa Lang en Napoli. De Italianen hebben zich vrijdag voor het eerst officieel gemeld bij PSV, weten Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad en transferjournalist Mounir Boualin. Ondertussen rept Fabrizio Romano over een ander transferbedrag én weet hij het jaarsalaris dat Lang in Napels gaat verdienen.

"Napoli wil een kleine 30 miljoen euro betalen voor Lang", schrijft Elfrink vrijdagmiddag. Volgens Romano kan dat bedrag echter hoger uitvallen. "PSV wil 35 miljoen euro en een doorverkooppercentage van tien procent", aldus de Italiaanse transfergoeroe.

De kampioen van de Serie A is al lang en breed persoonlijk akkoord met de Nederlander. Lang had in januari, toen Napoli ook al naar zijn diensten hengelde, de stap al willen maken.

Hij deed dat echter niet en bleef bij PSV. Het was een keuze die voor beide partijen goed uitpakte. Mede door twee cruciale goals van Lang tegen Feyenoord veroverden de Eindhovenaren de tweede landstitel op rij.

Nu komt er echter wel een einde aan de samenwerking tussen beide partijen. Napoli wil Lang, Lang wil Napoli en de twee zijn al akkoord over zijn toekomstige jaarsalaris.

Volgens Romano gaat Lang 2,8 miljoen euro netto toucheren op jaarlijkse basis. Als de clubs er uitkomen, wordt de excentrieke vleugelaanvaller in Napels de opvolger van Khvicha Kvaratskhelia.

Bij PSV dreigt naast Lang ook Malik Tillman te vertrekken. De Amerikaanse Duitser is persoonlijk akkoord met Bayer Leverkusen, dat meent de clausule van 35 miljoen euro te kunnen triggeren. In Eindhoven ziet men dat echter anders.