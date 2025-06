Fabrizio Romano meldt ‘ten onrechte’ belangrijk nieuws over Noa Lang

De eventuele transfer van Noa Lang naar Napoli is nog niet zo dichtbij als Fabrizio Romano doet vermoeden. De transfermarktexpert meldt dat PSV al met de kampioen van Italië gesproken heeft over een deal, maar De Telegraaf meldt dat er nog helemaal geen gesprekken tussen de clubs hebben plaatsgevonden.

Volgens Romano hebben PSV en Napoli woensdag contact gehad. Napoli zou een bod van 25 miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen uitgebracht hebben op de 26-jarige buitenspeler, maar dat lijkt genuanceerder te liggen.

“Noa Lang blijft de gemoederen bezighouden in Italië. Waar eerder Romano ten onrechte meldde dat PSV en Napoli vandaag bij elkaar hebben gezeten, kondigt Gianluca Di Marzio zo’n gesprek in de komende dagen aan”, zo meldt journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

Op korte termijn gaan de clubs dus wel in gesprek volgens transferjournalist Di Marzio. Ook Rik Elfrink heeft in het Eindhovens Dagblad aangegeven dat er geen contactmoment is geweest tussen de club. “Ook niet via een Teams-vergadering of online-bijeenkomst.”

Over de interesse van Napoli in Lang bestaat overigens geen twijfel. De Oranje-international zou zelf al akkoord zijn gegaan met de contractuele voorwaarden die in Napoli geboden worden.

Lang kan naar verluidt voor vier of vijf jaar tekenen in Napels. De linksbuiten staat ook in de belangstelling van Olympique Marseille, maar lijkt dus onderweg naar Napoli.

Daardoor komt er deze zomer zo goed als zeker een einde aan het verblijf van Lang bij PSV, dat hem medio 2023 oppikte bij Club Brugge. De Eindhovenaren betaalden toen bijna dertien miljoen euro voor zijn diensten.