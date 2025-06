Verrassende club meldt zich plots tóch voor Kenny Tete: voormalig Ajax-back moet kiezen

Naast Everton is ook zijn huidige werkgever Fulham nog altijd in de race voor Kenny Tete, zo meldt Fabrizio Romano dinsdag. Dat is opvallend, aangezien de voormalig rechtsback van Ajax niet langer bij the Cottagers leek te blijven.

De 29-jarige Amsterdammer ligt nog precies zes dagen vast bij de Londenaren en leek dan ook transfervrij op weg naar de uitgang. Toch zou het plots zomaar kunnen dat de voormalig Ajacied langer verbonden blijft aan Fulham.

Eerder leek Tete op weg naar competitiegenoot Everton, toen Romano meldde dat de rechtervleugelverdediger een mondeling akkoord had bereikt met the Toffees.

Fulham lijkt nu echter een uiterste poging te doen om het contract van Tete tóch nog te verlengen en legt dinsdag een 'nieuw en verbeterd' contractvoorstel op de tafel van zijn vertegenwoordigers.

De keuze lijkt nu dus aan Tete, die al sinds september 2020 zijn wedstrijden in het shirt van Fulham speelt. Het jeugdproduct van Ajax speelde maar liefst 121 wedstrijden voor de ploeg die nu geleid wordt door Marco Silva.

Voor zijn dienstverband in Londen speelde de Nederlander zijn wedstrijden Olympique Lyon. Laatstgenoemde club nam hem in 2017 voor vier miljoen euro over van Ajax.

Voor het Nederlands elftal kwam Tete in totaal veertien keer in actie sinds zijn debuut in 2015. Na de WK-kwalificatiereeks in 2021 is hij echter uit beeld geraakt bij Oranje.