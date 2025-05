Fabrizio Romano meldt 'here we go' voor transfer Jeremie Frimpong naar Liverpool en onthult contractduur

De transfer van Jeremie Frimpong van Bayer Leverkusen naar Liverpool is rond. Dat meldt Fabrizio Romano zaterdagmiddag middels zijn kenmerkende ‘here we go!’. Met de transfer van de 24-jarige vleugelverdediger is een bedrag van zo’n 35 miljoen euro gemoeid, en Frimpong tekent een vijfjarig contract op Anfield.

“Breaking: Jeremie Frimpong staat op het punt om bij Liverpool aan de slag te gaan, here we go!”, aldus Romano op X. “Er is een akkoord bereikt over de Nederlandse back. Bayer Leverkusen heeft te horen gekregen dat de koopoptie van 35 miljoen euro wordt gelicht.”

“Ik heb begrepen dat Frimpong een contract voor vijf jaar gaat tekenen. De medische keuring wordt nu ingepland. Nieuwe rechtsback voor Liverpool.”

Als een verrassing komt de transfer zeker niet. Een paar dagen geleden meldde het Algemeen Dagblad ook al dat de overgang van de Oranje-international zo goed als zeker was.

Daarmee wordt Frimpong de eerste zomerse aankoop van manager Arne Slot. Hij gaat zich voegen bij mede-internationals Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo.

Frimpong wordt de opvolger van Trent Alexander-Arnold bij Liverpool. De Engelsman vertrekt aan het eind van dit seizoen transfervrij naar Real Madrid.

Frimpong kwam eerder uit voor Manchester City en Celtic, maar brak pas echt door in de Bundesliga. De twaalfvoudig international van het Nederlands elftal staat op 190 officiële wedstrijden namens Leverkusen, waarin hij 30 doelpunten en 44 assists produceerde. Zaterdag, tijdens het laatste duel van het seizoen tegen FSV Mainz 05 (2-2), zat hij het hele duel op de bank.

Frimpong pakte met Leverkusen vorig jaar de Duitse dubbel door zowel de Bundesliga als de DFB-Pokal te winnen. De Europa League-finale tegen Atalanta ging dat seizoen verloren.