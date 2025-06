Fabrizio Romano meldt 'here we go': Florian Wirtz maakt absolute recordtransfer naar Liverpool

Florian Wirtz gaat Bayer Leverkusen inruilen voor Liverpool. De transfer hing al enige tijd in de lucht, maar dinsdagavond komt transfermarktexpert Fabrizio Romano met zijn kenmerkende ‘here we go’. Met de transfer is een bedrag van liefst 150 miljoen euro gemoeid.

Twee weken geleden bereikte de 22-jarige Duitser al een persoonlijk akkoord met Liverpool. Toen moesten beide clubs er nog wel uit zien te komen.

Dat is nu gelukt, zo meldt Romano. Leverkusen en Liverpool hebben een principeakkoord bereikt over een transfersom van 150 miljoen euro, inclusief bonussen.

Het is nu wachten tot Wirtz de medische keuring doorstraat. Daarna zal hij een meerjarig contract tekenen bij de club van trainer Arne Slot.

Met deze aanstaande overgang breekt Wirtz meerdere records. Hij wordt de duurste vertrekkende speler ooit uit de Bundesliga, de duurste aankoop van Liverpool en de duurste aankoop in de Premier League.

Wirtz maakte in 2020 als jeugdspeler de overstap van FC Köln naar Leverkusen. Sindsdien kwam hij tot 197 officiële duels voor laatstgenoemde club, waarin hij goed was voor 57 goals en 65 assists.

Inmiddels is Wirtz een vaste waarde bij de Duitse nationale ploeg. Daarvoor kwam hij tot dusver tot 31 interlands (7 goals).