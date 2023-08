Fabrizio Romano meldt ‘done deal’: Wout Weghorst vindt nieuwe club

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 12:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:18

Wout Weghorst heeft een nieuwe club gevonden. De spits keert terug in de Bundesliga, waar hij gaat spelen voor TSG Hoffenheim, meldt Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving van BILD. Eerder speelde Weghorst in Duitsland voor VfL Wolfsburg. De spits wordt voor een seizoen gehuurd van Burnley, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025.

Weghorst werd afgelopen seizoen tweemaal verhuurd door Burnley. De boomlange aanvaller speelde eerst enkele maanden in het shirt van Besiktas, om vervolgens aan te sluiten bij het Manchester United van manager Erik ten Hag. De 23-voudig international van Oranje kreeg te horen dat verlenging van het huurcontract op Old Trafford niet tot de mogelijkheden behoorde. Weghorst keerde daarop terug bij Burnley, dat hem nu dus opnieuw verhuurt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met Weghorst haalt Hoffenheim en bewezen doelpuntenmaker in huis. Eerder was de aanvaller in dienst van VfL Wolfsburg 59 keer trefzeker in 118 optredens. Het leverde hem een transfer naar Burnley op, maar bij de Engelsen wist hij nog niet te imponeren. Voor de Premier League-promovendus noteerde hij tot dusver slechts 20 wedstrijden, waarin hij goed was voor 2 goals en 3 assists. Bij Hoffenheim is hij de opvolger van de naar RB Leipzig vertrokken Christoph Baumgartner.

Naast Hoffenheim streed ook Bayer Leverkusen om de handtekening van Weghorst. Die Werkself zocht een geschikte vervanger voor de Tsjechische aanvaller Patrik Schick, die vanwege blessureleed pas in oktober weer kan aansluiten bij de selectie van trainer Xabi Alonso. Inmiddels is de Spaanse coach echter voorzien met de komst van Victor Boniface, die voor ruim 20 miljoen euro is overgenomen van Union Sint-Gillis.