Fabrizio Romano krijgt het aan de stok met agente Kudus na foto vanuit privéjet

Maandag, 28 augustus 2023 om 09:53 • Laatste update: 14:30

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Fabrizio Romano heeft het op Twitter aan de stok gekregen met Jennifer Mendelewitsch, de zaakwaarneemster van Mohammed Kudus. De Italiaanse transferjournalist plaatste zondag een foto van de voormalig Ajacied vanuit een privéjet. Op de foto zijn ook technisch directeur Tim Steidten van West Ham United en Mendelewitsch te zien, maar laatstgenoemde wordt niet benoemd door Romano.

Funny to mention all the men in the picture ( a picture you didn’t even take but put your name on it ) Basic sexism : here we go ! — Jen Mendelewitsch (@JenMendel) August 27, 2023

"Grappig om alle mannen te benoemen op de foto. Een foto die je niet eens zelf hebt genomen, maar waar je wel je naam op hebt gezet. Fundamenteel seksisme. Daar gaan we!", reageert Mendelewitsch cynisch op de tweet van Romano. De Française is een bekend gezicht in de wereld van de voetbalmakelaars en heeft al ruim twintig jaar ervaring in het vak. Ze wordt vooral geroemd om de begeleiding van jonge spelers.