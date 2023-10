Fabrizio Romano komt meteen met nieuws over de positie van Steijn bij Ajax

Zondag, 8 oktober 2023 om 16:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:02

De toekomst van Maurice Steijn bij Ajax hangt aan een zijden draadje, zo meldt Fabrizio Romano. De trainer van de Amsterdammers komt door een nieuwe nederlaag, thuis tegen AZ (1-2), onder gigantische druk te staan.

"Ajax gaat intern de positie van Maurice Steijn bespreken", schrijft Romano op X. "De positie van de hoofdtrainer is in gevaar na vier nederlagen en drie gelijke spelen in de laatste zeven wedstrijden."

De Amsterdammers staan na zes gespeelde wedstrijden zestiende: de slechtste competitiestart uit de clubgeschiedenis. "Een vreselijke start voor Ajax en daarom zullen interne discussies plaatsvinden", zegt Romano.

De diepe crisis die Ajax doormaakt kostte eerder Sven Mislintat de kop. De directeur voetbalzaken, die twaalf aankopen binnenbracht van wie geen enkele echt overtuigt, werd op zondag 24 september ontslagen.

Ook in de Raad van Commissarissen is de druk voelbaar. Pier Eringa, die sinds dit jaar voorzitter van de RvC was, nam drie dagen na het vertrek van Mislintat ontslag.

Ajax haalde Michael van Praag en Leo van Wijk terug om de club vanuit de RvC door de crisis te loodsen. Het tweetal, dat de club ook leidde tijdens de grote successen in de jaren negentig, bracht voormalig Ajax-trainer Louis van Gaal binnen als adviseur van de RvC.

Van Gaal zat zondag op de tribune in de Johan Cruijff ArenA, naast Jan van Halst. Laatstgenoemde was deze zomer als voetbalcommissaris verantwoordelijk voor het toetsen van het beleid van Mislintat.

In september schoof Van Halst door naar de functie van interim-algemeen directeur, een functie die hij zal bekleden totdat de van AZ overgekomen Alex Kroes medio maart mag beginnen. Van Halst vertrekt daarna bij Ajax.