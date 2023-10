Fabrizio Romano komt in nieuwsbrief met goed nieuws voor Feyenoord-fans

Quinten Timber lijkt voorlopig ‘gewoon’ bij Feyenoord te blijven. Dat weet Fabrizio Romano te melden in zijn nieuwsbrief. De middenvelder van Feyenoord werd de afgelopen weken gelinkt aan een aantal buitenlandse clubs, waaronder Arsenal. “Ik heb geen update over Timber in relatie tot Arsenal of elke andere club”, schrijft Romano echter.

In de afgelopen periode werd Timber door verschillende media gelinkt aan verschillende clubs. Zo werden behalve Arsenal ook Atlético Madrid, Borussia Dortmund, AS Monaco en Napoli genoemd als mogelijke toekomstige werkgevers van de 22-jarige middenvelder.

Daar gaat Romano in zijn nieuwsbrief dus op in. “Wat betreft Quinten Timber: hoewel hij gelinkt is aan Arsenal en andere clubs, heb ik geen update over Timber in relatie tot Arsenal of elke andere club”, aldus de transferexpert.

“Hij is een groot talent, maar hij moet zich nog ontwikkelen”, vervolgt Romano, die daarmee concludeert dat Quinten voorlopig nog niet in Londen samen zal spelen met zijn broer. “Jurriën bevindt zich op een ander niveau en speelt in de top van het voetbal, maar Quinten heeft ook veel talent en heeft de potentie om ook de top te bereiken.”

Quinten Timber maakte vorig jaar zomer de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord. In zijn eerste seizoen werd hij landskampioen met de Rotterdammers. Wel stond hij een paar maanden buitenspel door een knieblessure.

Dit seizoen stond Timber tot dusver in tien van de elf officiële duels in de basis: alleen in het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV startte hij op de bank, maar viel hij wel in. In totaal was hij dit seizoen goed voor één treffer en vier assists.

Daarnaast speelde de geboren Utrechter in totaal veertien interlands voor Jong Oranje. Op het afgelopen EK in Roemenië en Georgië was hij bovendien aanvoerder. Voor het Nederlands elftal zelf kwam de rechtspoot nog niet in actie.