Fabrizio Romano: Jong Oranje-international maakt overstap naar Hull City

Noah Ohio staat op het punt om de overstap naar Hull City te maken. Dat meldt Fabrizio Romano zaterdag. Volgens de transfermarktexpert wordt de 21-jarige spits van Standard Luik voor de rest van het seizoen verhuurd aan de Championship-club. Daarmee lijkt FC Twente, dat enkele dagen geleden nog aan Ohio werd gelinkt, achter het net te vissen.

"Hull City heeft overeenstemming bereikt om een talentvolle Nederlandse aanvaller te huren van Standard Luik", begint Romano zijn post op X. "Er is vandaag een akkoord bereikt. Ohio wordt verhuurd, en er is geen sprake van een koopoptie. De deal is honderd procent zeker. Begin volgende week volgt de medische keuring."

Daarmee bevestigt Romano het nieuws dat eerder al werd gemeld door Kevin Sauvage van het Belgische DH Les Sports+.

???????? Hull City have agreed deal to sign Dutch talented striker on loan from Standard Liege. Agreement completed today, Ohio will join on loan with NO buy option clause included — back to Belgium in June, as @KevSauvage calls. The deal is 100% done. Medical early next week. pic.twitter.com/K7a3Q8y6i9