Fabrizio Romano heeft nieuws over Ajax-speler: interesse van Rangers en Torino

Ajax staat ervoor open om Anass Salah-Eddine deze transferperiode nog te verhuren. Dat meldt Fabrizio Romano op X. Volgens de transfermarktexpert staat de 22-jarige verdediger annex middenvelder op het lijstje bij een aantal clubs, waaronder Rangers FC en Torino. Een overeenkomst met een van de geïnteresseerde clubs hebben de Amsterdammers echter nog niet bereikt.

Salah-Eddine werd in 2018 door Ajax overgenomen van de jeugd van AZ. Anderhalf jaar geleden werd hij gedurende een seizoen uitgeleend aan FC Twente. Daar maakte hij indruk.

