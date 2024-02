Fabrizio Romano heeft hoopvol nieuws voor Feyenoord-fans over target Rodríguez

Feyenoord onderhandelt nog steeds met Liverpool Montevideo over de komst van Luciano Rodríguez, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Rotterdammers zagen een deal voor de twintigjarige vleugelaanvaller tijdens de winterse transferwindow klappen, maar willen hem nu alsnog snel inlijven.

Na het rondkrijgen van de transfer moet Rodríguez komende zomer de stap naar Feyenoord maken. Romano noemt de transfer 'niet eenvoudig', maar laat weten dat er wel alles aan wordt gedaan om de jeugdinternational van Uruguay te strikken.

1908.nl meldde eerder al dat Feyenoord ondanks het mislopen van Rodríguez in de winter nog altijd concreet voor de aanvaller is. “Volgens Zuid-Amerikaanse media is River Plate voorlopig afgehaakt, terwijl het persoonlijke akkoord van Rodríguez met de Rotterdammers gewoon blijft staan."

De rechtspoot ligt in Montevideo nog tot medio 2027 vast, maar Feyenoord wil hem komende zomer dus naar De Kuip toe halen. “Feyenoord is nog altijd héél dichtbij een deal, die nu wel wat meer geduld vergt", schreef het fanmedium.

Transfermarkt schat de marktwaarden van Rodriguez op zo’n 4,5 miljoen euro, maar Liverpool Montevideo verlangt meer voor de vleugelspits.

De mogelijke transfer van de rechtsbuiten is er een van de lange adem. Al halverwege januari werd er vanuit Uruguay voor het eerst bericht over Rotterdamse interesse in Rodríguez, die Feyenoord van nieuw elan op de flanken moest voorzien.

Met Rodríguez kan trainer Arne Slot komende zomer mogelijk zijn gewenste ‘verschilmaker’ aan de selectie van Feyenoord toevoegen. Tot dusver speelde de Uruguayaan 34 wedstrijden voor Liverpool Montevideo, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 6 assists. Vorig jaar werd Rodríguez landskampioen met zijn huidige werkgever. Komende zomer hoopt hij actief te zijn op de Olympische Spelen in Parijs.

Reactie Rodríguez op geklapte transfer

Rodríguez was een week geleden namens Uruguay Onder 23 trefzeker tijdens een Zuid-Amerikaans kwalificatieduel met Argentinië (3-3) voor de Olympische Spelen. Vanuit een rebound maakte de buitenspeler de 2-1. Na afloop ging hij in op de transfer naar Feyenoord die deze winter niet doorging. “Ik wilde graag naar Feyenoord om mezelf verder te ontwikkelen. Het lag niet aan mij, maar aan de club waarvoor ik speel.” Rodríguez was anderhalve week geleden ook al trefzeker tegen Peru Onder 23 (3-0).