Fabrizio Romano heeft groot nieuws over de toekomst van Vinícius Junior bij Real Madrid

Vinícius Junior is niet ver verwijderd van een contractverlenging bij Real Madrid, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. Lange tijd gingen er geruchten dat de Braziliaan zou vertrekken, maar daar kan dus zeer spoedig een streep doorheen.

“Vinícius Junior staat op het punt om een akkoord te bereiken met Real Madrid over een nieuwe deal voor de komende vijf jaar”, zo verzekert Romano in zijn berichtgeving. De enige twijfel bestaat nog over de duur van het nieuwe contract.

Volgens de Italiaanse transferjournalist gaat Vinícius bijtekenen tot 2029 of 2030. Hij benadrukt vervolgens dat de voorkeur van Vinícius altijd is geweest om bij Real Madrid te blijven.

De afgelopen maanden werd Vinícius veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Saudi-Arabië, dat bereid was om flink de portemonnee te trekken om de vleugelflitser binnen te halen.

Na een stroeve start in Madrid, is Vinícius uitgegroeid tot een grote meneer bij de Koninklijke. Hoewel hij dit seizoen bij vlagen in de schaduw van Kylian Mbappé speelt, kan hij toch terugvallen op 20 treffers en 14 assists in 46 wedstrijden dit seizoen.

Komende zaterdag staat een cruciale wedstrijd op het programma in het seizoen van Real Madrid. In de finale van de Copa del Rey staat de ploeg van Carlo Ancelotti tegenover FC Barcelona.

Omdat Real Madrid al is uitgeschakeld in de Champions League, en de achterstand in LaLiga op Barcelona momenteel zeven punten bedraagt, weliswaar met een wedstrijd minder gespeeld, lijkt de Copa del Rey de enige overgebleven kans op een prijs voor de Madrilenen.