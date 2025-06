Fabrizio Romano heeft daags na duel Nederlands elftal nieuws over Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders heeft zondag met succes de medische keuring bij Manchester City doorstaan, zo meldt onder meer Fabrizio Romano. De 26-jarige middenvelder maakt daarmee zijn langverwachte overstap van AC Milan naar de Premier League. De officiële presentatie wordt binnen enkele dagen verwacht.

City betaalt zo’n 55 miljoen euro voor Reijnders, al kan dat bedrag na bonussen naar verluidt nog oplopen tot 75 miljoen euro. Hij tekent een contract tot medio 2030, waarmee hij zich langdurig aan de Engelse topclub verbindt. AC Milan maakt flinke winst op de Nederlander.

De transfer komt op een cruciaal moment voor Manchester City, dat na het vertrek van Kevin De Bruyne zoekt naar vernieuwing op het middenveld. Reijnders moet met zijn dynamiek en spelinzicht een nieuw elan brengen. Guardiola ziet in hem een sleutelspeler voor de komende jaren.

Bij AC Milan kende Reijnders een sterk seizoen, waarin hij vijftien keer scoorde. Ondanks zijn vorm eindigde de club teleurstellend als achtste in de Serie A. Toch werd hij uitgeroepen tot beste middenvelder van de competitie.

Reijnders groeide in korte tijd uit tot een steunpilaar in Milaan. Italiaanse media waren lovend: La Gazzetta sprak van een ‘meester op het middenveld’. Clubs als Barcelona toonden ook interesse, maar City kwam het snelst in actie.

De speler zelf spreekt van een jongensdroom die uitkomt. Hij liet weten trots te zijn op zijn ontwikkeling en kijkt uit naar het spelen onder Guardiola. Direct contact met de trainer heeft nog niet plaatsgevonden.

Manchester City wil Reijnders inzetten tijdens het komende Club World Cup-toernooi. De club beschouwt hem als een directe versterking en de eerste grote aankoop van de zomer. Zijn komst luidt een nieuw tijdperk in op het middenveld van de Engelse kampioen.