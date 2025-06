Fabrizio Romano heeft 'breaking news' over Cristiano Ronaldo: ‘Massive move’

Cristiano Ronaldo staat op het punt om een nieuw contract te tekenen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdag. De Portugese sterspeler krijgt de kans om zijn handtekening te zetten onder een verbintenis tot medio 2027, en Romano noemt de aanstaande deal een ‘massive move’.

Het contract van de veertigjarige aanvaller bij Al-Nassr loopt komende week af, en nu lijkt hij die overeenkomst toch te gaan verlengen. Als Ronaldo zelf wil, kan hij zelfs een tweejarige verbintenis tekenen.

Volgens de berichtgeving neemt Ronaldo spoedig een besluit over de duur van het nieuwe contract en de documenten worden al in orde gemaakt. Romano ziet het langere verblijf van de Portugees in de Saudi Pro League als een ‘grootse deal'.

De onderhandelingen namen veel tijd in beslag. In tegenstelling tot een doorsnee sportcontract omvat deze overeenkomst bredere commerciële, ambassadeurs- en ontwikkelingsrollen, waardoor het proces complexer is dan de meeste.

Sinds zijn komst naar Al-Nassr eind 2022 heeft Ronaldo zich volledig gestort op het project van de club. Hij is meer dan alleen een belangrijke speler, hij is ook actief betrokken bij het vormgeven van de richting en ambities van het team.

Onlangs werd er nog gespeculeerd over een vertrek van Ronaldo, vooral door zijn eigen teksten op social media. Ronaldo richtte zich na het mislopen van de Aziatische Champions League via zijn sociale kanalen tot zijn volgers. "Dit hoofdstuk is klaar. Het verhaal? Dat wordt nog geschreven", schreef hij bij een foto.

De internationale media linkte Ronaldo nadien aan een dienstverband bij onder meer de competitiegenoot Al-Hilal. Ook gonsde het in de wandelgangen van geruchten over een stap naar de Aziatische kampioen Al-Ahli (Egypte), het Marokkaanse Wydad Casablanca en het Braziliaanse Botafogo en Palmeiras.