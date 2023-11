Fabrizio Romano gaat in op de mogelijke ruildeal van Antony

Antony zal zich voorlopig speler van Manchester United mogen blijven noemen. De Braziliaanse buitenspeler weet zijn prijskaartje van maximaal honderd miljoen euro nog niet terug te betalen en werd onlangs in verband gebracht met een transfer naar Brazilië. Transfermarktexpert Fabrizio Romano weet echter te melden dat hij 'gewoon' op Old Trafford blijft.

Antony kwam in de zomer van 2022 voor minimaal 95 en maximaal 100 honderd miljoen euro over van Ajax. Onder Erik ten Hag, die Antony nog kende uit zijn tijd bij de Amsterdamse topclub, kwam de Braziliaan tot 44 duels in zijn eerste seizoen, waarin hij goed was voor 8 treffers en 3 assists.

Dit seizoen moest Antony vijf wedstrijden van United missen, doordat hij door zijn ex-vriendin Gabriella Cavallin werd beschuldigd van mishandeling. Uiteindelijk mocht Antony zich weer melden bij de groep van Ten Hag, die in de laatste weken vaak een beroep op hem deed.

Echt indruk maken doet hij echter niet. Zo was de Manchester Evening News bijzonder kritisch op Antony na het in blessuretijd gewonnen duel met Fulham (0-1). “Antony was zijn gebruikelijke frivole zelf en United-fans waren hoorbaar ontevreden toen hij om zijn rechterbeen heen draaide om een voorzet met links te geven. Met een investering van honderd miljoen euro is Antony een groeiende kanshebber voor de grootste miskoop van de club ooit.”

Eerder deze week bracht The Mirror het nieuws dat Flamengo interesse zou hebben in Antony. United zou op zijn beurt zeer geïnteresseerd zijn in Flamengo-spits Gabriel Barbosa. Er werd door het Engelse medium gespeculeerd over een ruildeal, terwijl een tijdelijk verblijf van Antony bij de Braziliaanse grootmacht ook tot de mogelijkheden zou behoren.

Volgens Romano klopt er echter niets van die berichten. "Ik heb begrepen dat Antony ondanks de recente geruchten niet naar Flamengo of welke Braziliaanse club dan ook zal gaan. Die mogelijkheid wordt niet eens overwogen. Geen huurdeal en geen plannen om terug te keren naar Brazilië, ondanks de geluiden over een ruildeal met Gabigol." Romano verwacht nog wel altijd dat Jadon Sancho, die overhoop ligt met Ten Hag, de club deze winter nog zal verlaten.

Met Antony in de gelederen presteert Man United dit seizoen zeer teleurstellend. De ploeg van Ten Hag heeft zich met hangen en wurgen op de achtste plek in de Premier League genesteld, terwijl er in de Champions League ook nog niets zeker is. The Red Devils staan na drie speelrondes derde met drie punten. Woensdagavond volgt het mogelijk cruciale duel met FC Kopenhagen in de Deense hoofdstad.