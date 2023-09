Fabrizio Romano deelt opvallend transfernieuws over Steven Bergwijn

Dinsdag, 5 september 2023 om 21:17 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:40

Steven Bergwijn stond deze zomer op meerdere lijstjes in de Saudi Pro League, zo onthult Fabrizio Romano dinsdagavond. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd maar tot ‘groen licht’ kwam het nooit, zo schrijft de transfermarktexpert. Er is zelfs deze week nog contact geweest met clubs uit Saudi-Arabië.

Van een transfer is het dus niet gekomen, maar het is ‘aannemelijk’ dat Bergwijn een transfertarget van clubs uit de Saudi Pro League blijft in de winterse window en volgende zomer, zo schrijft Romano. De transferwindow sluit aanstaande donderdag in Saudi-Arabië. Het nieuws is vrij opvallend te noemen, daar de 25-jarige buitenspeler pas één seizoen bij Ajax speelt. De Amsterdammers betaalden vorig jaar zomer liefst 31,25 miljoen euro voor de diensten van de 29-voudig international van Oranje.

Bergwijn kwam in zijn eerste jaar in de hoofdstad echter niet volledig uit de verf bij Ajax, dat sowieso een moeizaam seizoen beleefde. De rechtspoot werd regelmatig op de rechtsbuitenpositie geposteerd, omdat Dusan Tadic het liefst op de linkerflank speelde. Bergwijn kwam uiteindelijk tot 16 doelpunten en 6 assists in 45 wedstrijden namens de Amsterdammers. De ex-speler van PSV en Tottenham Hotspur werd deze zomer na het vertrek van Tadic aangewezen als nieuwe vaste aanvoerder van Ajax.

De ploeg van Maurice Steijn is het nieuwe seizoen ook moeizaam begonnen. Ajax won wel van Heracles Almelo (4-1) en Ludogorets (1-4), maar in het thuisduel met laatstgenoemde club wisten de Amsterdammers geen schot op doel te produceren en gingen ze onderuit (0-1). Tegen Excelsior (2-2) en Fortuna Sittard (0-0) kwam Ajax niet verder dan een gelijkspel, waardoor de achterstand op koplopers AZ, PSV en FC Twente nu al vier punten bedraagt. Bergwijn ontbrak in het duel met Fortuna wegens knieklachten.