Fabrizio Romano: Arne Slot is nu topkandidaat bij Tottenham Hotspur

Zondag, 21 mei 2023 om 20:58 • Bart DHanis • Laatste update: 21:30

Arne Slot is nu topkandidaat bij Tottenham Hotspur, zo meldt Fabrizio Romano. De Londenaren hebben afgelopen week niet meer gesproken met Julian Nagelsmann, zoals The Times eerder beweerde. Feyenoord heeft nog niets vernomen over Slot vanuit Tottenham, zo bevestigde algemeen directeur Dennis te Kloese zondag bij ESPN. Dat lijkt op korte termijn te gaan veranderen.

Volgens Romano bedankte Nagelsmann twee weken geleden voor het hoofdtrainerschap in Engeland. De 35-jarige oefenmeester zou de baan alleen aannemen als er een sportief directeur wordt aangesteld die zich volledig achter zijn ideeën schaart. “Tottenham wil eerst een sportief directeur en daarna een manager aanstellen, en dus niet andersom”, zegt Romano in een video op YouTube.

“De situatie is sindsdien niet veranderd”, gaat de Italiaanse journalist zijn verhaal verder. “Nagelsmann wil alleen komen als hij een sportief directeur mag meenemen. Ik zeg het daarom nog maar een keer: Arne Slot een serieuze kandidaat bij Tottenham. Op dit moment is hij de frontrunner. Ook Luis Enirique, Angelos Postecoglou (Celtic) en Rúben Amorim (Sporting Lissabon) staan op de lijst.”

"Ik denk dat we allemaal behoefte hebben aan zo snel mogelijk duidelijkheid", zo besprak Slot de geruchten rondom zijn toekomst bij Feyenoord bij ESPN zondagmiddag. "Maar er zijn een aantal dingen duidelijk. Dat ik in de winterstop 'nee' heb gezegd tegen Leeds United en dat ik er alles aan wil doen om hier kampioen te worden. En dat ik nu of blijf, en als ik niet blijf, dan zal het voor Feyenoord ook hartstikke goed zijn. Mits er een vertrek aan de orde is, dan zal dat niet alleen goed zijn voor mij, maar ook voor Feyenoord. Maar het zou ook heel goed voor Feyenoord kunnen zijn als ik blijf. En dat zullen, denk ik, de komende weken wel uit gaan wijzen."